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Диана Шнайдер объяснила, почему играет в косынке

Диана Шнайдер объяснила, почему играет в косынке
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Российская теннисистка 17-я ракетка мира Диана Шнайдер рассказала о своём головном уборе во время матчей.

«На одном из первых турниров на грунте (лето, солнце) я попробовала играть в кепке. Мне было лет девять. Когда я подбрасывала мяч, не видела его из-за козырька. Мама случайно увидела косынку в магазине и купила. И всё! Я попробовала, когда ветер – ничего не мешает, мне было комфортно. Потом я стала играть [в косынке] и на закрытых кортах.

Моя первая косынка была белая в чёрный горошек. Мы стараемся купить ткань разных цветов в горошек и отдаём в ателье. С одной косынки мне уже сняли все параметры, и по ним шьют остальные», — рассказала Шнайдер в эфире YouTube-канала «Больше! Лайв».

Ранее вице-чемпионка Игр-2024 в Париже 20-летняя Шнайдер сообщила, что в Олимпийской деревне не хватало еды для спортсменов.

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