«Синнер слишком крут». Евгений Донской — о финале US Open — 2024

Российский теннисист Евгений Донской описал эмоции от просмотра мужского финала US Open — 2024 между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и 17-м номером рейтинга ATP Тейлором Фритцем из США.

«Финал не то чтобы скучный – предсказуемый. Финалы скучными не бывают. Всё равно интересно смотреть: либо это новый победитель «Шлема», либо молодое поколение, которое переросло «Большую тройку».

Я смотрел финал в повторе. Мне было достаточно интересно смотреть на разницу игры Синнера [по сравнению с матчем против Медведева], насколько он меняет тактику. У них с Фритцем похожий стиль игры, но [у Янника] уровень другой. Синнер просто слишком крут», — рассказал Донской в эфире YouTube-канала «Больше! Лайв».

8 сентября 23-летний Синнер в титульном поединке на US Open – 2024 обыграл Фритца со счётом 6:3, 6:4, 6:5.