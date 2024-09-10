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«Синнер слишком крут». Евгений Донской — о финале US Open — 2024

«Синнер слишком крут». Евгений Донской — о финале US Open — 2024
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Российский теннисист Евгений Донской описал эмоции от просмотра мужского финала US Open — 2024 между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и 17-м номером рейтинга ATP Тейлором Фритцем из США.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		4 5
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

«Финал не то чтобы скучный – предсказуемый. Финалы скучными не бывают. Всё равно интересно смотреть: либо это новый победитель «Шлема», либо молодое поколение, которое переросло «Большую тройку».

Я смотрел финал в повторе. Мне было достаточно интересно смотреть на разницу игры Синнера [по сравнению с матчем против Медведева], насколько он меняет тактику. У них с Фритцем похожий стиль игры, но [у Янника] уровень другой. Синнер просто слишком крут», — рассказал Донской в эфире YouTube-канала «Больше! Лайв».

8 сентября 23-летний Синнер в титульном поединке на US Open – 2024 обыграл Фритца со счётом 6:3, 6:4, 6:5.

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