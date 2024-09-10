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Дядя Надаля: Синнер стал непобедимым для большинства конкурентов

Дядя Надаля: Синнер стал непобедимым для большинства конкурентов
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Дядя Рафаэля Надаля и теннисный тренер Тони Надаль высказался о силе итальянского теннисиста Янника Синнера.

«Янник стал по сути непобедимым для подавляющего большинства своих конкурентов. Он с очень высокой скоростью наносит удары и при этом допускает мало невынужденных ошибок. Переиграть его с задней линии — практически невозможный подвиг, поэтому стратегия Фритца в финале US Open — 2024 не показалась мне хорошей.

За неделю до турнира мы задавались вопросом, как проблема с допингом могла повлиять на Синнера, но итальянец ещё раз продемонстрировал, что он не только один из лучших в туре с точки зрения техники, он также способен справиться со сложными ситуациями. Знание того, что совесть чиста, безусловно, помогло ему», — приводит слова Надаля Sportface.

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