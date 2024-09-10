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«Ужасный. Тогда я достигла дна». Гарбинье Мугуруса — о последнем матче в карьере

«Ужасный. Тогда я достигла дна». Гарбинье Мугуруса — о последнем матче в карьере
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугуруса рассказала, какие воспоминания у неё остались от последнего матча в карьере. Она проиграла чешке Линде Носковой на турнире в Лионе (Франция) со счётом 1:6, 4:6 в 2023 году.

«Ужасный, ужасный матч. Я была как зомби, у меня ничего не получалось. Чувствовала себя плохо, была слаба, поэтому сказала себе: «Послушай, поеду-ка я домой и отдохну». Ну, по правде говоря, я немного увлеклась этим чувством. В последнем матче я достигла дна. Вот почему я всё это ужасно помню, но лучше больше об этом не говорить», — сказала Мугуруса в интервью журналу Esquire.

30-летняя испанская теннисистка объявила о завершении карьеры в апреле 2024 года. Она выиграла два «Шлема» — «Ролан Гаррос» — 2016 и Уимблдон-2017.

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