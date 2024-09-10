Гарбинье Мугуруса назвала лучшую соперницу в своей карьере

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугуруса назвала соперницу, которую считает лучшей в своей карьере.

«Моей лучшей соперницей, без сомнения, была Серена Уильямс. Она лучшая, и когда ты встречаешься с лучшими, ты либо повышаешь свой уровень, либо быстро едешь домой. Кроме того, она была моим кумиром, поэтому играть против неё означало играть против её истории, её легенды. Это всегда заставляло меня совершенствоваться. Я много анализировала её игру и многому научилась на тренировках. Буду скучать по ней», — сказала Мугуруса в интервью журналу Esquire.

30-летняя испанская теннисистка объявила о завершении карьеры в апреле 2024 года. Она выиграла два «Шлема» — «Ролан Гаррос» — 2016 и Уимблдон-2017. В финале «Ролан Гаррос» Мугуруса обыграла Серену Уильямс.