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В ВАДА заявили, что допинговое дело Янника Синнера ещё расследуется

В ВАДА заявили, что допинговое дело Янника Синнера ещё расследуется
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Международное антидопинговое агентство (ВАДА) не закончило расследование допингового дела первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера. Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на представителей ВАДА.

Ранее эта же газета со ссылкой на секретариат Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщила, что ВАДА не будет подавать апелляцию на решение по делу Синнера, так как 21-дневный срок подачи апелляции уже истёк.

Представители ВАДА заявили, что в организации «дело считают всё ещё открытым и расследование продолжается» на основании пункта статьи 13.2 Антидопингового кодекса, согласно которому отсчёт 21 дня срока подачи апелляции начинается с момента получения дополнительной документации, специально запрошенной у ITIA — независимого агентства, которое рассматривает дела о допинге в теннисе.

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