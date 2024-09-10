«Она либо не хочет, либо не может». Макинрой — о проблеме адаптации игры Свёнтек

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой предположил, что первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек не желает играть в защите и адаптировать свой стиль игры, что могло сдержать её на хардовых кортах, особенно на Открытом чемпионате США — 2024.

«Для меня одной из проблем является то, что она вообще не хочет играть в защите. Иногда ей следует отступать, когда нападение не идёт так хорошо, как на грунте. Она продолжает пытаться ударить, что несколько удивительно для того, кто предпочитает более медленную поверхность. Был немного удивлён, что она либо не хочет, либо не может вносить коррективы на более быстрых поверхностях.

Не знаю, снизилась ли у неё уверенность в себе, но если бы вы увидели кого-то вроде Иги, которая обороняется и защищается так же хорошо, как и атакует, то это был бы сложный соперник для победы. Надеюсь, она сможет сделать эту поправку и немного улучшить игру у сетки», — приводит слова Макинроя Eurosport.

Напомним, на US Open — 2024 Ига Свёнтек в четвертьфинале уступила шестой ракетке мира американской теннисиста Джессике Пегуле со счётом 3:6, 4:6.