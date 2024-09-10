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44-летняя Винус Уильямс украсила обложку Harper’s Bazaar UK

44-летняя Винус Уильямс украсила обложку Harper’s Bazaar UK
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Винус Уильямс украсила обложку октябрьского выпуска известного глянцевого журнала Harper’s Bazaar UK.

На студийных фото 44-летняя Винус представила в эффектных образах.

Статья Harper’s Bazaar UK о Винус вышла с заголовком «Быть сильным духом очень важно». Как Винус Уильямс вернулась к пику благополучия. В материале, в частности, теннисистка рассказывает, как адаптировалась к нормальной жизни после того, как узнала о том, что у неё синдром Шегрена (аутоиммунное заболевание).

В последний раз Винус выходила на корт в марте 2024 года. Она получила уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Майами (США). Американка со счётом 3:6, 3:6 проиграла 20-летней россиянке Диане Шнайдер.

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