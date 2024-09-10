Винус Уильямс: надеюсь, процесс старения не начнётся, если я продолжу играть в теннис

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира 44-летняя американская теннисистка Винус Уильямс рассказала, как поддерживает себя в форме.

«Я занимаюсь силовыми упражнениями и плаваю в общественном бассейне олимпийских размеров рядом с моим домом, который окружён соснами во Флориде.

Я всё ещё тренируюсь, не каждый день, как раньше, но мне всегда нужно быть на корте. Это прекрасный способ оставаться в форме, сжигать калории и иметь прекрасные ноги и руки. Если вы хотите хорошо выглядеть, играйте в теннис. Это не похоже на работу, но это изматывает вас физически. Если я продолжу играть, надеюсь, процесс старения не начнётся!» — приводит слова Винус Harper’s Bazaar UK, героиней последней обложки которого она стала.