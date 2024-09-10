Синнер высказался о поцелуе с Калинской на US Open и о желании фанатов узнать имя тёти

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос о желании фанатов узнать имя тёти, которому он посвятил титул на US Open — 2024, а также о поцелуе с российской теннисисткой Анной Калинской.

«Не хочу отвечать ни на то, ни на другое. Это семейное дело», — приводит слова Синнера Ubitennis.

Напомним, в финале Открытого чемпионата США — 2024 Синнер одержал уверенную победу над американским теннисистом Тейлором Фритцем со сётом 6:3, 6:4, 7:5 и стал победителем соревнований.

Ранее Янник Синнер рассказал, что посвятил титул US Open — 2024 своей тёте, которая испытывает проблемы со здоровьем.

Анна Калинская является девушкой итальянца. После победы Синнера на US Open — 2024 пара поцеловалась.