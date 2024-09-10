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Берреттини — о титуле Синнера на US Open: я предсказывал его победу ещё в июле

Берреттини — о титуле Синнера на US Open: я предсказывал его победу ещё в июле
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Финалист Уимблдона-2021 бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о победе соотечественника Янника Синнера в финале US Open – 2024.

Напомним, в титульном поединке Янник сошёлся с на тот момент 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем. Синнер одержал победу со счётом 6:3, 6:4, 6:5.

«Он первая ракетка мира, я даже не представляю, насколько больше у него очков даже в сравнении со вторым местом (менее двух тыс. – Прим. «Чемпионата»). В июле меня спрашивали, кто выигрывает US Open. Я назвал Янника. Это объективно, в любом турнире, где он участвует, он является фаворитом. Это впечатляет! Мы (сборная Италии) стараемся следовать его примеру, делать для этого всё возможное», — приводит слова Берреттини Ubitennis.

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