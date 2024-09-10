Янник Синнер: я тот, кто думает об определённых вещах и немного верит в судьбу

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, верит ли он в судьбу и случайности.

«Сложный первый вопрос (смеется). Хм, верю, что когда человек хороший человек и всегда старается помочь, рано или поздно приходит что-то хорошее. Иногда это приходит сразу, иногда позже, но думаю, что так оно и есть. Когда еду в машине в больших городах, таких как Нью-Йорк или Майами, и там много людей, часто задаюсь вопросом, чем этот человек занимается в жизни, и пытаюсь немного представить это. Да, я тот, кто думает об определенных вещах и немного верит в судьбу, как положительную, так и отрицательную», — приводит слова Синнера Ubitennis.

Напомним, в финале Открытого чемпионата США — 2024 Синнер одержал уверенную победу над американским теннисистом Тейлором Фритцем со сётом 6:3, 6:4, 7:5 и стал победителем соревнований.