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«Никогда не знаешь, что может случиться». Синнер — о соперничестве в мужском теннисе

«Никогда не знаешь, что может случиться». Синнер — о соперничестве в мужском теннисе
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о соперничестве в мужском теннисе.

«По моему мнению, нам ещё придется подождать, потому что после всего лишь одного сезона очень трудно сказать. Я рад быть частью этого потенциала, кто знает что, но это совершенно бесполезно, никогда не знаешь, что может случиться, есть много других игроков, которые играют хорошо, и, конечно, Рафа, как он, Роджер завершил карьеру, а Ноле наконец-то выиграл, чего ему не хватало. По моему мнению, это все ещё даёт ему уверенность в завтрашнем дне, но надо посмотреть. Я смотрю на себя», — приводит слова Синнера Ubitennis.

Напомним, в финале Открытого чемпионата США — 2024 Синнер одержал уверенную победу над американским теннисистом Тейлором Фритцем со сётом 6:3, 6:4, 7:5 и стал победителем соревнований.

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