Шамиль Тарпищев: Рублёв мог быть и в финале US Open — 2024. Мне его жаль

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что россиянин Андрей Рублёв уже готов преодолевать четвертьфинальные стадии турниров «Большого шлема». На прошедшем US Open – 2024 Рублёв дошёл до 1/8 финала, где в пяти сетах проиграл болгарину Григору Димитрову.

«Мне жаль Рублёва, потому что исходя из того, как складывался турнир, он мог быть и в финале. С точки зрения качества игры Андрей действует достаточно неплохо. Но методологически ему надо чуть-чуть кое-что изменить, он играет практически на фоне перетренированности. И получается так, что эмоции, бьющие у него через край, это вопрос нервной системы или скорее даже утомления нервной системы. Но он этого не чувствует, не чувствует меру усталости, когда уже переиграл и надо сделать паузу. Он в это время хочет продолжать тренироваться, а его надо вовремя остановить.

Я помню, что когда он очень удачно играл на Кубке Дэвиса, то его в тренировочном процессе всё время надо было останавливать. У нас такой же спортсменкой была Елена Бовина, которая не чувствовала меру усталости и могла тренироваться круглосуточно. Надо отдать Андрею должное в том, что, несмотря на такое своё состояние, он будет пахать, играть и биться. С позиции роста он уже созрел для того, чтобы проскакивать этот четвертьфинал, который никак не может пройти. И ему сейчас надо просто методологически немного поменять акценты в тренировочном процессе», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».