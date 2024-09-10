«Я не машина, в которую вставляешь батарейку». Синнер — о проигранных матчах

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что чаще вспоминает проигранные матчи, чем те, в которых одержал победу.

«Это те моменты, которые заставляют тебя осознать. Если ты всегда побеждаешь, трудно понять, насколько сложно побеждать. Иногда это не зависит от меня. Если завтра буду играть против Фрица, который всегда очень хорошо подает, а я буду играть не так хорошо, как вчера, могу проиграть. Так уж устроен спорт, больше помню проигранные матчи, чем выигранные. Именно над проигранными матчами нужно работать. Я не машина, в которую вставляешь батарейку, и она продолжает заряжаться, время от времени она разряжается, поэтому планирование очень важно. Тебе нужна команда, которая знает тебя, которая принимает тебя как личность, потому что не могу позволить себе измениться, потерял бы индивидуальность. Приходится идти на жертвы, чтобы оставаться там, и поэтому работа никогда не заканчивается. Когда человек болеет, как в одном из матчей, который пропустил, смогу ли я справляться лучше? Это ещё предстоит выяснить. С тех пор как стало известно, что я болен, не спал, у меня было много ночей, когда не хотел спать, когда есть напряжение, это ещё сложнее, но заставило меня расти, и именно поэтому выиграл так много игр», — приводит слова Синнера Ubitennis.

Напомним, в финале Открытого чемпионата США — 2024 Синнер одержал уверенную победу над американским теннисистом Тейлором Фритцем со сётом 6:3, 6:4, 7:5 и стал победителем соревнований.