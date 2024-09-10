Роджер Федерер снялся в забавной рекламе туризма в Швейцарию с Мадсом Миккельсеном

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер принял участие в ролике, который рекламирует туризм на его родине. В видео также принял участие известный датский актёр Мадс Миккельсен.

По сюжету, Федерер и Миккельсен готовятся сняться в рекламе, однако последнего не оказывается на съёмочной площадке. Мадс, пока его ждёт съёмочная группа, воссоединяется с окружающей природой, причём довольно забавными способами, к примеру, ест мох и гладит лицом корову. Спустя время он всё же возвращается на площадку, однако на ней уже не оказывается Федерера. Его находят в листве, где Роджер делает «снежного ангела».

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на турниры «Большого шлема».