Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роджер Федерер снялся в забавной рекламе туризма в Швейцарию с Мадсом Миккельсеном

Роджер Федерер снялся в забавной рекламе туризма в Швейцарию с Мадсом Миккельсеном
Аудио-версия:
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер принял участие в ролике, который рекламирует туризм на его родине. В видео также принял участие известный датский актёр Мадс Миккельсен.

По сюжету, Федерер и Миккельсен готовятся сняться в рекламе, однако последнего не оказывается на съёмочной площадке. Мадс, пока его ждёт съёмочная группа, воссоединяется с окружающей природой, причём довольно забавными способами, к примеру, ест мох и гладит лицом корову. Спустя время он всё же возвращается на площадку, однако на ней уже не оказывается Федерера. Его находят в листве, где Роджер делает «снежного ангела».

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на турниры «Большого шлема».

Материалы по теме
«Какая легенда!» Федерер вернулся на US Open
Истории
«Какая легенда!» Федерер вернулся на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android