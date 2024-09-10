«Публика всегда была очень честной». Синнер — о поддержке трибун на US Open

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о реакции на него публики на Открытом чемпионате США — 2024.

«Я не знал, чего ожидать, и поэтому у меня были некоторые сомнения. Скажем так, мне удалось немного поиграть на подъеме, и толпа тоже поддерживала меня на подъеме. Играл здесь со многими американцами, так что это тоже нужно учитывать. Должен сказать, что публика всегда была очень честной. Это нормально, что в Нью-Йорке американцы больше на стороне американцев, но должен сказать, что это была действительно хорошая публика. Было также много оранжевых футболок, я обращаю внимание на детали. Для меня было важно знать, что так много людей смотрят, особенно ночью, когда люди просыпаются. Это самая прекрасная часть», — приводит слова Синнера Ubitennis.

Напомним, в финале US Open — 2024 Синнер одержал уверенную победу над американским теннисистом Тейлором Фритцем со сётом 6:3, 6:4, 7:5 и стал победителем соревнований.