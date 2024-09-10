«На классе». Даррен Кэхилл опубликовал пост о победе Синнера на US Open – 2024

Известный тренер Даррен Кэхилл, ранее сотрудничавший, в частности, с чемпионами турниров «Большого шлема» Андре Агасси и Энди Марреем, а ныне работающий с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, опубликовал в социальных сетях пост о победе подопечного на US Open – 2024.

«Шлем №2. На классе, с изяществом, честностью и настоящим боевым духом. Молодец, Янник. Спасибо, US Open», — подписал фото Кэхилл.

Фото: из личного архива Даррена Кэхилла

Фото: из личного архива Даррена Кэхилла

Фото: из личного архива Даррена Кэхилла

Фото: из личного архива Даррена Кэхилла

Напомним, в титульном поединке Янник сошёлся с на тот момент 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем. Синнер одержал победу со счётом 6:3, 6:4, 6:5.

Помимо победы на US Open в нынешнем сезоне, Синнер выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2024, в котором одержал победу в пяти сетах над россиянином Даниилом Медведевым (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3). Итальянец стал пятым действующим теннисистом, в активе которого несколько титулов турниров «Большого шлема» (2).