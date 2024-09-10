23-летнего российского теннисиста временно отстранили за следы мельдония в допинг-пробе

Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) сообщило о решении временно отстранить от соревнований 23-летнего российского теннисиста Даниила Савельева. Его причиной стало найденное в допинг-пробе россиянина запрещённое вещество – мельдоний.

Савельев получил предварительное уведомление о нарушении антидопинговых правил 20 августа 2024 года, с этого же дня отстранение вступило в силу. Спортсмен не стал оспаривать решение органа.

Отмечается, что допинг-проба, выявившая следы мельдония, была взята у Савельева в начале июля 2024 года на турнире Международной теннисной федерации (ITF) категории M15 в Хиллкресте (Южная Африка). На тех соревнованиях Савельев проиграл в первом же матче одиночного разряда и дошёл до четвертьфинала в парах.

В августе 2022 года Савльев достиг высшей для себя строчки в парном рейтинге ATP – 1486-го места.