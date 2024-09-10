Матс Виландер: предпочёл, чтобы Синнер был больше итальянцем, с кипящим характером

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказался о харизме первой ракетки мира итальянского т теннисиста Янник Синнера, а также рассказал о необходимости обострить их противостояние с третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькаросом.

«На данный момент харизма Синнера заключается в том, что он демонстрирует лучший теннис в мире, самый совершенный и, безусловно, лучший. Синнер слишком превосходил конкурентов. Харизма придёт со временем и результатами. Однако я бы предпочёл, чтобы Синнер был больше итальянцем, с кипящим характером, чем австрийцем, с холодностью, которая всё доказывает. Но с этим ничего не поделаешь. Он все равно победил бы в бандане, а не в кепке в стиле Jm Courier. Надеюсь, что это подавляющее превосходство продлится не более двух-трёх лет. Нет ничего скучнее, чем соперничество без стилевого противостояния, как это было между мной и Иваном Лендлом. Мне кажется необходимым, чтобы соперничество с Карлосом Алькарасом обострилось. Пусть испанец скажет Синнеру: «Подожди немного, я тоже здесь», — приводит слова Виландера Tuttusport.

Напомним, в финале Открытого чемпионата США — 2024 Синнер одержал уверенную победу над американским теннисистом Тейлором Фритцем со сётом 6:3, 6:4, 7:5 и стал победителем соревнований.