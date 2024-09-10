«Даже Джокович и Надаль иногда сбрасывают темп». Петрович — о игре Синнера

Бывшая теннисистка, экс девятая ракетка мира Андреа Петкович высказалась о всех, кто считает скучной игру первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Сннера.

«Всем, кто считает его теннис скучным, я настоятельно рекомендую посмотреть на него вживую, если есть такая возможность. То, как он двигается, всегда в идеальном равновесии, как его тело слегка наклонено вперед, словно он спускается по склону на лыжах, — это нечто прекрасное. Как бы сильно вы ни били по нему, он никогда не выходит из равновесия.

То, что нельзя увидеть по телевизору, — это удивительный факт, что Янник бьет по мячу ещё сильнее, ещё решительнее, когда наступает самый важный момент матча. Даже Новак Джокович или Рафаэль Надаль иногда сбрасывают темп, чтобы сделать больше мячей, когда наступает решающий момент. Но только не Янник Синнер.

Он делает большие удары, он делает больше, и каким-то нелогичным образом они становятся тем безопаснее, чем сильнее он бьет. Потрясающее зрелище», — написала Петкович.

Напомним, в финале Открытого чемпионата США — 2024 Синнер одержал уверенную победу над американским теннисистом Тейлором Фритцем со сётом 6:3, 6:4, 7:5 и стал победителем соревнований.