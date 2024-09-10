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Немцы без Зверева разгромили словаков на групповом этапе финального турнира Кубка Дэвиса

Сборная Германии по теннису одержала разгромную победу над командой Словакии на старте группового этапа финального турнира Кубка Дэвиса – 2024. Немцы обыграли словаков со счётом 3:0.

Германия и Словакия представляют группу C, которая проводит свои матчи в Чжухае (Китай).

Теннис. Кубок Дэвиса — 2024, финальный турнир. Группа C. Германия — Словакия:

Максимильян Мартерер (Германия) – Лукаш Клейн (Словакия) – 6:4, 7:5.

Янник Ханфман (Германия) – Йозеф Ковалик (Словакия) – 3:6, 6:3, 7:6 (7:3).

Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия) – Лукаш Клейн/Игор Зеленай – 7:5, 6:3.

Помимо Германии и Словакии в группу C вошли сборные США и Чили. В 2023 году Кубок Дэвиса выиграла команда Италии (впервые за 47 лет), в финале одолев Австралию.