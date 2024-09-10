Мария Тимофеева снялась с матча первого круга турнира в Монастире

156-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Мария Тимофеева снялась с матча первого круга на турнире категории WTA-250 в Монастире (Тунис).

В первом раунде соревнований Тимофеева, успешно преодолевшая квалификацию, должна была сразиться с 88-й ракеткой мира представительницей Бельгии Гретье Миннен (6). Однако незадолго до начала поединка россиянка снялась с турнира. На данный момент причины такого решения неизвестны.

После снятия Тимофеевой Миннен предстоит сыграть с 207-й ракеткой мира из Беларуси Алёной Фалей (LL).

Соревнования в Монастире проходят на харде. Их призовой фонд составил $ 267 082. Действующей чемпионкой турнира является бельгийка Элисе Мертенс, которая выигрывала его два года подряд.