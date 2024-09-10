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Мария Тимофеева снялась с матча первого круга турнира в Монастире

Мария Тимофеева снялась с матча первого круга турнира в Монастире
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156-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Мария Тимофеева снялась с матча первого круга на турнире категории WTA-250 в Монастире (Тунис).

Монастир. 1-й круг
10 сентября 2024, вторник. 21:00 МСК
Мария Тимофеева
156
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Отменён
Гретье Миннен
88
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен

В первом раунде соревнований Тимофеева, успешно преодолевшая квалификацию, должна была сразиться с 88-й ракеткой мира представительницей Бельгии Гретье Миннен (6). Однако незадолго до начала поединка россиянка снялась с турнира. На данный момент причины такого решения неизвестны.

После снятия Тимофеевой Миннен предстоит сыграть с 207-й ракеткой мира из Беларуси Алёной Фалей (LL).

Соревнования в Монастире проходят на харде. Их призовой фонд составил $ 267 082. Действующей чемпионкой турнира является бельгийка Элисе Мертенс, которая выигрывала его два года подряд.

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