Анастасия Захарова потерпела разгромное поражение на старте турнира в Монастире

146-я ракетка мира 22-летняя российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис).

В матче первого раунда Захарова со счётом 2:6, 0:6 проиграла 32-й ракетке мира представительнице Бельгии Элисе Мертенс (1).

Встреча Захаровой с Мертенс продлилась 1 час и 8 минут. В её рамках Захарова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Мертенс один эйс, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей Мертенс в Монастире станет 126-я ракетка мира представительница Германии Ева Лис.

Соревнования в Монастире проходят на харде. Их призовой фонд составил $ 267 082. Действующей чемпионкой турнира является именно Мертенс.