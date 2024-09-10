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Анастасия Захарова потерпела разгромное поражение на старте турнира в Монастире

Анастасия Захарова потерпела разгромное поражение на старте турнира в Монастире
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146-я ракетка мира 22-летняя российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис).

Монастир. 1-й круг
10 сентября 2024, вторник. 20:20 МСК
Элисе Мертенс
32
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		0
         
Анастасия Захарова
146
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

В матче первого раунда Захарова со счётом 2:6, 0:6 проиграла 32-й ракетке мира представительнице Бельгии Элисе Мертенс (1).

Встреча Захаровой с Мертенс продлилась 1 час и 8 минут. В её рамках Захарова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Мертенс один эйс, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей Мертенс в Монастире станет 126-я ракетка мира представительница Германии Ева Лис.

Соревнования в Монастире проходят на харде. Их призовой фонд составил $ 267 082. Действующей чемпионкой турнира является именно Мертенс.

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