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Канадцы обыграли Аргентину на старте группового этапа финального турнира Кубка Дэвиса

Канадцы обыграли Аргентину на старте группового этапа финального турнира Кубка Дэвиса
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Сборная Канады по теннису одержала победу над командой Аргентины на старте группового этапа финального турнира Кубка Дэвиса – 2024. Канадцы обыграли аргентинцев со счётом 2:1.

Канада и Аргентина представляют группу D, которая проводит свои матчи в Манчестере (Англия).

Теннис. Кубок Дэвиса — 2024, финальный турнир. Группа D. Канада – Аргентина:

Денис Шаповалов (Канада) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 7:5, 6:3.
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Себастьян Баэс (Аргентина) – 6:3, 6:3.
Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени (Аргентина) – Денис Шаповалов/Вашек Поспишил (Канада) – 2:6, 6:3, 6:2.

Помимо Канады и Аргентины в группу D входят сборные Финляндии и Великобритании. В 2023 году Кубок Дэвиса выиграла команда Италии (впервые за 47 лет), в финале одолев Австралию.

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