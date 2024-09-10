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Австралийская теннисистка Джойнт лишилась большей части призовых, заработанных на US Open

Австралийская теннисистка Джойнт лишилась большей части призовых, заработанных на US Open
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Австралийская теннисистка Майя Джойнт предпочла сохранить право на обучение в Техасском университете, а не получить большую часть призовых в размере $146 657, заработанных на US Open. Джойнт отказалась от денег, чтобы начать обучение в Техасском университете этой осенью, сообщил её адвокат Джейсон Миллер изданию The Washington Post. Правила NCAA запрещают спортсменам колледжей принимать деньги сверх «фактических и необходимых» расходов на участие в профессиональном мероприятии.

«Требование представить все документы до закрытия US Open действует уже давно, и каждый спортсмен сам решает, консультируясь со своей школой, NCAA и/или личным представителем, требовать ли ему призовые деньги и/или компенсацию расходов. Мы понимаем ситуацию г-жи Майи и сочувствуем ей, но было бы несправедливо и нечестно менять нашу практику или делать исключения из этих правил в разгар турнира, когда другие уже приняли решение и подали документы в соответствии с давно сложившейся практикой», — приводит слова представителя USTA The Washington Post.

«Если я буду вынуждена потерять эти средства, мне неизвестны способы, с помощью которых я смогу взыскать их с USTA», — сказала Джойнт.

На US Open — 2024 Майя Джойнт дошла до второго круга, где уступила американской теннисистке Мэдисон Кис со счётом 6:4, 6:0.

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