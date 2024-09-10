Янник Синнер: конец года для меня важен, там проходят турниры, которые мне нравятся

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как распределяет нагрузку во время сезона.

«Дозирование энергии на следующий год, особенно в начале, всегда можно выбрать. Это зависит от того, как много ты готовишься. В прошлом году решил не играть перед US Open, чтобы провести дополнительную неделю подготовки. Для меня конец года всегда важен, потому что там проходят турниры, которые мне нравятся — крытые. Они проходят в красивых городах, и всё это вместе взятое даёт мне заряд бодрости. Очевидно, что в конце года состоится большой турнир в Турине, и это очень важно для меня. На Кубке Дэвиса мы посмотрим, как выступим, и сейчас мы надеемся, что они пройдут квалификацию. А потом посмотрим, что будет дальше. В следующем году будет важно провести хорошую подготовку и улучшить мелкие детали, чтобы играть лучше. В те три-четыре недели, когда ты не играешь в турнирах, у тебя есть возможность совершенствоваться и работать над этим. Это будет очень важная часть, так что сейчас я должен хорошо подготовиться», — приводит слова Синнера Ubitennis.

Напомним, Янник Синнер стал чемпионом US Open — 2024, обыграв американского теннисиста Тейлора Фртица со счётом 6:3, 6:4, 7:5.