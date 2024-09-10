Ник Кирьос: когда выиграл челленджер в 17 лет, увидел в списке Федерера и рассмеялся

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что изначально в его планы не входило становиться профессиональным игроком.

«Я никогда не думал, что стану профессиональным теннисистом. Я играл в теннис с семи лет, потом мне исполнилось 15, я начал подниматься в рейтинге, участвовал во множестве юниорских турниров, выиграл пару юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде, стал первой ракеткой мира среди юниоров. Но я никогда не думал, что буду так же хорош, как Федерер в то время, как Надаль.

А потом я выиграл турнир серии «челленджер», кажется, в 17 лет (Нику действительно было 17 лет на момент завоевания взрослого титула, это был март 2013 года. — Прим. «Чемпионата»). Посмотрел список людей, которым удавалось подобное, увидел там фамилии Раонича, Федерера, Димитрова. Я просто рассмеялся, подумав, что Ник Кирьос ни за что не достиг бы такого уровня. А потом, год спустя, я вышел на тот уровень, это произошло так быстро», — приводит слова Кирьоса Sportskeeda со ссылкой на подкаст «Tennis Insider Club».