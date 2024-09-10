Паоло Бертолуччи сравнил Янника Синнера с каждым из «Большой четвёрки»

Бывший итальянский теннисист Паоло Бертолуччи сравнил первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера с Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем, Роджером Федерером и Энди Марреем.

«Возможно, через 20 лет, когда его карьера закончится, мы будем говорить о Яннике Синнере, будем называть его «Великолепной пятеркой», подчеркивая его близость, как в техническом, так и в плане ценностей, с Федерером, Надалем, Джоковичем и Марреем, феноменами золотого и, в некоторых отношениях, безупречного поколения.

Нельзя отрицать, например, что всегда активный язык тела на самых деликатных этапах матча, яростная решимость не отдавать ни одного очка, почти нечеловеческая холодность, с которой ему удается получить максимальную отдачу от своей игры, когда очко имеет наибольшее значение, приближая его к лучшему Рафаэлю Надалю.

Если, с другой стороны, взглянуть на более чисто технический аспект, то нетрудно обнаружить удар слева обеими руками с максимальным разгибанием, проекцию Новака Джоковича. Серб также обладает способностью заранее читать подачу соперника, что в большинстве случаев позволяет ему подготовить ответ, который поставит нападающего в затруднительное положение.

Когда Янник делал свои первые шаги, многие отмечали его постоянную склонность давить сзади, мяч ускорялся и двигался быстрее с каждым розыгрышем, сходство с Марреем. Фактически, как и в случае с сэром Энди, следует оценить тот факт, что он иногда решает сбить ритм, используя короткий мяч, оружие, которое Янник совершенствует и к которому он проявляет всё большую уверенность с каждым турниром.

Он (Синнер) народный чемпион, и в этом смысле мы видим в нём частичку Роджера Федерера и его исключительное обаяние на площадке и за её пределами», — приводит слова Бертолуччи We love tennis.