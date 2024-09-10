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Сборная Австралии с трудом обыграла Францию на групповом этапе Кубка Дэвиса — 2024

Сборная Австралии по теннису с трудом обыграла команду Франции на старте группового этапа финального турнира Кубка Дэвиса — 2024. Австралийцы обыграли французов со счётом 2:1.

Сборные Австралии и Франции представляют квалификационную группу B, которая проводит свои матчи в Валенсии (Испания).

Теннис. Кубок Дэвиса — 2024, финальный турнир. Группа B. Австралия – Франция (2:1):

Танаси Коккинакис (Австралия) – Артюр Фис (Франция) – 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) (встреча продлилась 2 часа и 11 минут).

Уго Умбер (Франция) – Алексей Попырин (Австралия) – 6:3, 6:2.

Мэттью Эбден/Макс Пёрселл (Австралия) – Пьер-Юг Эрбер/Эдуард Роже-Васслен (Франция) – 7:5, 5:7, 6:3 (встреча продлилась 2 часа и 17 минут).

Помимо Австралии и Франции, в группу B входят сборные Чехии и Испании. В 2023 году Кубок Дэвиса выиграла команда Италии (впервые за 47 лет).