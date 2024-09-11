«Смотрите, кто вернулся!» Донна Векич опубликовала фото с Белиндой Бенчич с корта

Серебряный призёр Олимпиады-2024 21-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич опубликовала в социальных сетях совместные фото с чемпионкой Олимпийских игр – 2020 бывшей четвёрткой ракеткой мира швейцаркой Белиндой Бенчич.

Векич и Бенчич провели совместную тренировку на харде в Монте-Карло (Монако).

«Смотрите, кто вернулся!» — подписала фото Векич.

Фото: из личного архива Донны Векич

Фото: из личного архива Донны Векич

В последний раз Бенчич выходила на корт в официальном матче ровно год назад. Швейцарка ушла в декретный отпуск. 23 апреля 2024 года Белинда родила дочь. Её избранником является бывший словацкий футболист Мартин Хромкович, с которым Белинда начала встречаться в 2018 году.

Отметим, что, помимо золотой медали в одиночном разряде теннисного турнира Олимпиады в Токио, Бенчич завоевала ещё и серебро в парном. Её партнёршей была Виктория Голубич. Также Белинда является обладательницей Кубка Билли Джин Кинг — 2022.