Маттео Берреттини назвал качества, которые хотел бы перенять у Янника Синнера

Финалист Уимблдона-2021 бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини ответил, какие качестве хотел бы позаимствовать у соотечественника – двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» первой ракетки мира Янника Синнера.

«Есть много вещей, которые я хотел бы перенять у Янника. Прежде всего это его преданность работе, способность всегда стремиться к самосовершенствованию. Он пришёл в теннисную элиту очень молодым и никогда не останавливался на достигнутом. Если вы послушаете его, то поймёте, что он всегда смотрит в будущее, это качество характерно для великих. Такой подход к делу обычно врождённый, но и ты должен работать. Я стараюсь делать то же самое, продолжать двигаться, находить новые цели, чувствовать важные стимулы. Речь идёт не только о рейтинге или турнирах, но и о радости от прогресса», — приводит слова Берреттини Ubitennis.