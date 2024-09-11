«Такое бывает редко, но это случилось». Чилич — о победе на US Open — 2014

Хорватский теннисист Марин Чилич вспомнил свою победу на Открытом чемпионате США — 2014.

«Я играл хорошо, но на US Open мне удавалось дойти только до четвертьфинала. Я чувствовал себя хорошо и провел несколько хороших матчей против Новака (Джоковича) на «Ролан Гаррос» (проиграв в четырех сетах) и Уимблдоне (проиграв в пяти сетах). Но и близко не мог его победить! Все изменилось, начиная с раунда 16. Но способен ли я выиграть турнир «Большого Шлема», когда «большая тройка» выигрывает всё? Я играл на инстинктах, без страха. Не мог пропустить ни одного мяча. Такое бывает очень редко, но это случилось», — приводит слова Чилича We love tennis.

Напомним, на US Open — 2014 Мартин Чилич в финале обыграл японского теннисиста Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:3, 6:3.