«Последняя выжившая королева». Петкович — о победе Соболенко на US Open

Бывшая теннисистка, экс девятая ракетка мира Андреа Петкович высказалась о победе второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко на US Open — 2024.

«Возможно, она не родилась в Нью-Йорке, как Паула Бадоса или Эмма Наварро. Возможно, она даже не из штата Нью-Йорк, как Джесс Пегула. Но будь я проклята, если Арина Соболенко не станет самой типичной фигурой Нью-Йорка, принявшей участие в Открытом чемпионате США в этом году. Громкая, харизматичная, блестящая. Хаотичная, подавляющая и очень бросающаяся в глаза. Люблю её так же сильно, как люблю Нью-Йорк.

Она играла не только с Джесс Пегулой в финале, Арина также играла с Кори Гауфф из прошлогоднего финала, Игой Свёнтек из полуфинала годом ранее и, возможно, даже с Лейлой Фернандес из полуфинала в 2021 году. Она была близко, и каждый раз в последний момент победа ускользала сквозь пальцы. Но не в этот раз. Обладая самым быстрым ударом справа в среднем на турнире — вы правильно прочитали: на турнире, то есть среди мужчин и женщин, — сделав свою ракетку экзорцистом прошлых демонов, она поднялась на вершину, проиграв всего один сет. Стойкость была запечатлена в духе Арины, и она с гордостью носит её, как плащ. Она последняя выжившая королева, лучший игрок сезона на твёрдом покрытии. А ещё очень весёлая», — написала Петкович.