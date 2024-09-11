Турнир WTA-500 в Гвадалахаре: результаты второго игрового дня

В ночь с 10 на 11 сентября мск прошёл второй соревновательный день на женском турнире категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре. В этот день были сыграны оставшиеся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами (курсивом выделены победители матчей).

Результаты второго игрового дня 10-11 сентября на турнире WTA-500 в Гвадалахаре в одиночном разряде. 1-й круг

Татьяна Мария (Германия) — Эшлин Крюгер (США) — 5:7, 2:6.

— 5:7, 2:6. Кимберли Биррелл (Австралия) — Эна Сибахара (Япония) — 4:6, 6:7 (4:7).

— 4:6, 6:7 (4:7). Кэролайн Доулхайд (США, 8) — Мартина Тревизан (Италия) — 3:6, 2:6.

— 3:6, 2:6. Ана-София Санчес (Италия) — Лукреция Стефанини (Италия) — 0:6, 6:3, 2:6.

— 0:6, 6:3, 2:6. Марина Стакушич (Канада) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:2, 6:4.

— Анна Шмидлова (Словакия) — 6:2, 6:4. Александра Эала (Филиппины) — Мари Боузкова (Чехия, 6) — 2:6, 2:6.

(Чехия, 6) — 2:6, 2:6. Эмина Бектас (США) — Магдалена Френх (Польша, 5) — 4:6, 4:6.