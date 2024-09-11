Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500 в Гвадалахаре: результаты игрового дня 10-11 сентября мск

Турнир WTA-500 в Гвадалахаре: результаты второго игрового дня
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 10 на 11 сентября мск прошёл второй соревновательный день на женском турнире категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре. В этот день были сыграны оставшиеся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами (курсивом выделены победители матчей).

Результаты второго игрового дня 10-11 сентября на турнире WTA-500 в Гвадалахаре в одиночном разряде. 1-й круг

  • Татьяна Мария (Германия) — Эшлин Крюгер (США) — 5:7, 2:6.
  • Кимберли Биррелл (Австралия) — Эна Сибахара (Япония) — 4:6, 6:7 (4:7).
  • Кэролайн Доулхайд (США, 8) — Мартина Тревизан (Италия) — 3:6, 2:6.
  • Ана-София Санчес (Италия) — Лукреция Стефанини (Италия)  — 0:6, 6:3, 2:6.
  • Марина Стакушич (Канада)Анна Шмидлова (Словакия) — 6:2, 6:4.
  • Александра Эала (Филиппины) — Мари Боузкова (Чехия, 6) — 2:6, 2:6.
  • Эмина Бектас (США) — Магдалена Френх (Польша, 5) — 4:6, 4:6.
Календарь турнира WTA-500 в Гвадалахаре
Сетка турнира WTA-500 в Гвадалахаре
Материалы по теме
Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Гвадалахаре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android