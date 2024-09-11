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Турнир WTA-500 в Гвадалахаре: расписание игрового дня

Турнир WTA-500 в Гвадалахаре: расписание игрового дня
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В ночь с 11 на 12 сентября мск пройдёт очередной соревновательный день на турнире категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). Свои матчи проведут и россиянки Камилла Рахимова и Вероника Кудерметова. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Турнир WTA-500. Гвадалахара, хард. Женщины, первый круг.

11.09.2024.

  • 22:00 мск. Камилла Рахимова — Виктория Азаренко (Беларусь).
  • 23:30 мск. Вероника Кудерметова - Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия).

12.09.2024.

  • 3:00 мск. Оливия Гадеки (Австралия) — Даниэль Коллинз (США).
  • 5:00 мск. Мартина Тревизан (Италия) - Рената Сарасуа (Мексика).

Напомним, на прошлой неделе Камилла Рахимова стала победительницей «челленджера» в Гвадалахаре.

Соревнования в Гвадалахаре проходят с 9 по 15 сентября. Действующей чемпионкой турнира является гречанка Мария Саккари, которая в этом году не сыграет из-за травмы. Отметим, что в 2023 году соревнования проходили в категории WTA-1000.

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