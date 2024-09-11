Турнир WTA-500 в Гвадалахаре: расписание игрового дня

В ночь с 11 на 12 сентября мск пройдёт очередной соревновательный день на турнире категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). Свои матчи проведут и россиянки Камилла Рахимова и Вероника Кудерметова. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.
Турнир WTA-500. Гвадалахара, хард. Женщины, первый круг.
11.09.2024.
- 22:00 мск. Камилла Рахимова — Виктория Азаренко (Беларусь).
- 23:30 мск. Вероника Кудерметова - Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия).
12.09.2024.
- 3:00 мск. Оливия Гадеки (Австралия) — Даниэль Коллинз (США).
- 5:00 мск. Мартина Тревизан (Италия) - Рената Сарасуа (Мексика).
Напомним, на прошлой неделе Камилла Рахимова стала победительницей «челленджера» в Гвадалахаре.
Соревнования в Гвадалахаре проходят с 9 по 15 сентября. Действующей чемпионкой турнира является гречанка Мария Саккари, которая в этом году не сыграет из-за травмы. Отметим, что в 2023 году соревнования проходили в категории WTA-1000.