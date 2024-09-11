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ВАДА может подать апелляцию по допинговому делу Синнера до конца сентября — AP News

ВАДА может подать апелляцию по допинговому делу Синнера до конца сентября — AP News
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Международное антидопинговое агентство (ВАДА) может подать апелляцию по допинговому делу итальянского теннисиста Янника Синнера до конца сентября. Об этом сообщает AP News со ссылкой на источник в ВАДА.

Итальянское антидопинговое агентство и ВАДА являются единственными двумя организациями, которые могут оспорить решение независимого трибунала, объявленное Международным агентством по честности в теннисе (ITIA) 20 августа, согласно которому Синнер не будет отстранён от соревнований, так как ITIA установило, что запрещённый препарат попал в его организм непреднамеренно во время массажа, сделанного его физиотерапевтом. В допинговых правилах указано, что у любой стороны, имеющей право подать апелляцию, есть 21 день, чтобы сделать это, у ВАДА есть ещё 21 день сверх этого.

Ранее представители ВАДА заявили, что в организации «дело считают всё ещё открытым и расследование продолжается» на основании пункта статьи 13.2 Антидопингового кодекса, согласно которому отсчёт 21 дня срока подачи апелляции начинается с момента получения дополнительной документации, специально запрошенной у ITIA.

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