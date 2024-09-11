«Покидаю приложение». Эжени Бушар отреагировала на критику после её слов в адрес Пегулы

Финалистка Уимблдона-2014, бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар отреагировала на критику в её адрес из-за поста в социальных сетях. В своём аккаунте Бушар написала, что за деньги финал US Open не купишь в адрес финалистки Открытого чемпионата США — 2024 американки Джессики Пегулы.

«Я делаю ей комплимент, она достигла финала US Open благодаря упорному труду, самоотверженности и так далее, а не за деньги. Вы не можете купить себе путь через сетку US Open. Она потрясающая. Покидаю это приложение», — написала Бушар в своём аккаунте в социальных сетях.

30-летняя Пегула – дочь крупного американского бизнесмена. Терри Пегула владеет компанией по добыче нефти и газа, а также различными активами в американском спорте.