Даррен Кэхилл рассказал, о чём говорил с Синнером перед финалом US Open — 2024

Австралийский теннисист и тренер Янника Синнера Даррен Кэхилл рассказал о беседе с подопечным перед финалом Открытого чемпионата США — 2024.

«Что бы ни случилось, он должен держать себя в руках, потому что он не сделал ничего плохого. Было много стресса, но это не прошло даром. Ещё до финала я сказал ему, что то, как он вёл себя в последние несколько недель, является доказательством честности и стойкости. Он должен гордиться собой», — приводит слова Кэхилла We love tennis со ссылкой на ESPN.

Напомним, 8 сентября в финале мужского одиночного разряда Янник Синнер обыграл 12-ю ракетку мира американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:4, 7:5. Ранее, 20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации.