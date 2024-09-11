Джон Макинрой: возможно, сейчас одновременно играют три величайших теннисиста

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой высказался о лидерах мирового теннисного тура сейчас. Говоря об этом, Макинрой подразумевал Новака Джоковича, Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

«Если бы вы мне сказали, что Джокович, Федерер и Надаль выиграют как минимум 20 турниров «Большого шлема», я бы назвал вас сумасшедшим. Так или иначе, они вывели теннис на совершенно иной уровень.

Возможно, сейчас одновременно играют три величайших теннисиста в истории в этой эпохе. Нам повезло, что Джокович до сих пор хорошо играет. В спорте нужно серьёзное соперничество. Это то, что сделало теннис таким интересным и сделало их лучшими игроками. Это очень важно», — приводит слова Макинроя We love tennis со ссылкой на Eurosport.

Ранее Джон Макинрой заявил о том, что польская теннисистка Ига Свёнтек не желает играть в защите и адаптировать свой стиль игры.