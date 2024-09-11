Баутиста-Агут — о Кубке Дэвиса: представлять Испанию — нечто особенное

Испанский теннисист 62-я ракетка мира Роберто Баутиста-Агут высказался об участии в Кубке Дэвиса — 2024. Сегодня, 11 сентября, сборная Испании встретится с Чехией.

«У нас нет возможности играть в командах круглый год. Представлять свою страну для меня – это нечто особенное. Кубок Дэвиса заставил меня почувствовать то, что я не чувствую в личных турнирах. Для меня Кубок Дэвиса – это «красная» дата в календаре», — приводит слова спортсмена AS.

Групповой этап Кубка Дэвиса проходит с 10 по 15 сентября в Валенсии (Испания), Манчестере (Великобритания), Болонье (Италия) и Чжухае (Китай).

Ранее ожиданиями от участия в турнире поделились другие испанские теннисисты — Карлос Алькарас и капитан сборной Давид Феррер.