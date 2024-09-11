«Сейчас не время сдаваться». Баутиста-Агут прокомментировал неудачи в текущем сезоне

Испанский теннисист 62-я ракетка мира Роберто Баутиста-Агут рассказал, как переживал вылет из топ-100 рейтинга АТР в этом сезоне.

— Да, это был очень тяжёлый год. После многих лет пребывания на верхушке рейтинга я потерял позиции, даже выпав из первой сотни. Мне пришлось выступать в квалификации. К тому же я играл в турнирах низшего уровня. Но я счастлив, потому что после проделанной работы я вернулся примерно на 60-е место. Есть чему порадоваться.

— Как вам удавалось сохранять мотивацию в сложные времена?

— Это стоит денег, и это непросто. Но у меня стало больше сил. Я ещё неплохо играю в теннис. Это главная причина. Всю жизнь работал над тем, чтобы наслаждаться теннисом на самом высоком уровне. Считаю, что сейчас не время сдаваться, — приводит слова спортсмена AS.

Ранее Роберто Баутиста-Агут поделился мнением касательно участия в Кубке Дэвиса — 2024.