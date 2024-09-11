«Это нормально». Баутиста-Агут — о вылете Алькараса с US Open — 2024

Испанский теннисист 62-я ракетка мира Роберто Баутиста-Агут прокомментировал вылет со второго круга US Open — 2024 своего соотечественника финалиста Олимпиады-2024 Карлоса Алькараса.

«Не думаю, что на него оказывается большое давление. В конце-концов, к нему такое внимание как к одному из лучших игроков в мире. Для него большая честь находиться под таким вниманием. Карлос – невероятный игрок, которому мы все должны помогать и которого мы все должны уважать. После такого напряжённого лета нормально, что у него произошёл небольшой спад не в результатах, а на личном уровне, он опустошён и без энергии. Но думаю, что на Кубке Дэвиса он будет в отличной форме. Мы увидим его очень мотивированным», — приводит слова Баутиста-Агута AS.

Напомним, во втором круге US Open — 2024 Алькарас уступил сопернику Ботику ван де Зандсхулпу. Счёт — 6:1, 7:5, 6:4 в пользу теннисиста из Нидерландов.