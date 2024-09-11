Чесноков высказался о поражениях Карена Хачанова на американских турнирах

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков прокомментировал выступление в американских турнирах российского теннисиста Карена Хачанова.

«Карен плохо подготовился к американской серии, он явно был не в форме. Не знаю, может быть, ему что-то мешает, но он проигрывал иногда очень слабым игрокам. Возможно, он не привык к мячам, которые стали чуть поменьше, это не всегда просто. Я думаю, что он провалил американскую серию, но, может быть, в конце сезона он сыграет лучше», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2024 Карен Хачанов уступил 184-й ракетке мира из Великобритании Даниэлю Эвансу со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6.