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Карреньо-Буста оценил перспективы доминирования в туре Синнера и Алькараса

Карреньо-Буста оценил перспективы доминирования в туре Синнера и Алькараса
Пабло Карреньо-Буста
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Испанский теннисист бывшая 10-я ракетка мира Пабло Карреньо-Буста высказался о доминировании в туре первой и второй ракеток мира Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«Они ещё очень молоды. Мы уже предполагаем, что они будут лидировать в ближайшие 20 лет, как это было у Роджера, Рафы и Новака. Случиться может многое, ведь так долго нелегко держать уровень. В этом году они оба выиграли все турниры «Большого шлема». Но я не думаю, что будущее принадлежит только этим двум игрокам. Могут появиться и новые лица и один очень хороший игрок, который, например, будет моложе Карлоса на четыре года. Но кажется, что эти двое пробудут в топе ещё много-много лет», — приводит слова Карреньо-Бусты Punto de Break.

В этом году Алькарас стал победителем «Ролан Гаррос» и Уимблдона, а Синнер забрал титулы Australian Open и US Open.

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