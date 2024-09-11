Карреньо-Буста — о допинг-деле Синнера: для него главное — иметь чистую совесть

Испанский теннисист бывшая 10-я ракетка мира Пабло Карреньо-Буста высказался о допинговом скандале с участием первой ракетки мира Янника Синнера.

«Для него главное — иметь чистую совесть. Чётко осознавать, что он сделал и чего не делал. Понимать то, что произошло. Большая часть критики в его адрес связана с процессом расследования, но я понятия не имею, как он проходил. Такие вещи трудно объяснить. Но если комиссия, которая этим делом занималась, говорит, что он не виновен, значит, мы должны довериться ей. Если мы не будем доверять всему, мы сойдём с ума», — приводит слова Карреньо-Бусты Punto de Break.

Напомним, 20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации.