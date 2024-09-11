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Карреньо-Буста — о настрое на Кубок Дэвиса: готов ко всему, что потребует капитан команды

Карреньо-Буста — о настрое на Кубок Дэвиса: готов ко всему, что потребует капитан команды
Пабло Карреньо-Буста
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Испанский теннисист 207-я ракетка мира Пабло Карреньо-Буста рассказал о настрое на групповой этап Кубка Дэвиса. Сегодня, 11 сентября, Испания сыграет с Чехией.

«Я должен быть честным перед самим собой. Я долгое время был далёк от идеальной формы, и едва прошёл месяц, как играю в хорошей форме. Ведь перед Олимпиадой я всё ещё играл с болью и не мог тренироваться на 100%. Исходя из этого, я должен быть реалистом. Сам факт пребывания в команде для меня уже является наградой. Рад этому.

Готов ли я играть? Да, но и мои коллеги тоже. У них гораздо больше опыта. Готов ко всему, что потребует капитан команды. Знаю, что Карлос [Алькарас] безупречен в одиночном разряде, а Марсель [Гранольерс] — в парном. разряде. В свою очередь, готов помочь команде как в одиночном, так и в парном разрядах», — приводит слова Карреньо-Бусты Punto de Break.

Ранее ожиданиями от участия в турнире поделились другие испанские теннисисты — Карлос Алькарас и капитан сборной Давид Феррер.

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