Пабло Карреньо-Буста рассказал, думал ли он о завершении карьеры

Бывшая 10-я ракетка мира, а ныне 207-й номер мирового рейтинга, испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста высказался о завершении своей карьеры. Он отметил, что подобные мысли приходят в его голову сгоряча.

— Были моменты, когда я уставал пробовать то, что не работает, постоянно ощущать дискомфорт. Никогда не хотел завершать карьеру, но бывают моменты, когда подобные мысли приходят в голову.

— Вы когда-нибудь говорили об этом?

— Возможно, однажды, когда я очень устал от ситуации, я мог бы сказать что-то Сэму (Лопесу, тренер теннисиста. — Прим. «Чемпионата»), например, «не волнуйся, через два месяца меня здесь не будет» (смеётся). Но это случалось скорее от злости, — приводит слова Карреньо-Бусты Punto de Break.

Напомним, в ноябре 2023 года Карреньо-Буста перенёс операцию на правом локте после травмы.