Диана Шнайдер рассказала, какой из турниров «Большого шлема» для неё самый любимый

Российская теннисистка 17-я ракетка мира Диана Шнайдер рассказала, какой из четырёх турниров «Большого шлема» для неё самый любимый.

«У меня градация идёт: Australian Open, US Open, Уимблдон, «Ролан Гаррос». Я люблю все покрытия, но не люблю Париж, мне просто там некомфортно. В Австралии очень хорошая атмосфера, по организации вообще нет никаких вопросов», — рассказала россиянка в эфире YouTube-канала «Больше! Лайв».

Лучшие результаты Дианы Шнайдер на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде:

Australian Open — второй круг (2023);

«Ролан Гаррос» — второй круг (2023);

Уимблдон — третий круг (2024);

US Open — 1/8 финала (2024).

Ранее вице-чемпионка Игр-2024 в Париже 20-летняя Шнайдер сообщила, что в Олимпийской деревне не хватало еды для спортсменов.