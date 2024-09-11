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Диана Шнайдер назвала свой лучший матч на US Open

Диана Шнайдер назвала свой лучший матч на US Open
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Российская теннисистка 17-я ракетка мира серебряный призёр Олимпийских игр — 2024 в миксте Диана Шнайдер ответила на вопрос о своём лучшем матче на US Open.

«Думаю, что всё ещё впереди, но из прошедших — с Джессикой Пегулой, несмотря на то что уступила. В прошлом году проиграть во втором круге квалификации было не очень приятно, но урок всё-таки усвоила», — сказала Шнайдер в эфире YouTube-канала «Больше! Лайв».

Напомним, 20-летняя Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал US Open — 2024, уступив в матче четвёртого круга шестой ракетке мира американской теннисистке Джессике Пегуле со счётом 4:6, 2:6.

Ранее Диана Шнайдер рассказала, какой из четырёх турниров «Большого шлема» для неё самый любимый.

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